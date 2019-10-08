قناة 'العربية' تغلق مكتبها في بغداد

واشارت "الشبكة السعودية"، الى أنها قد تلقت تهديدات مسبقاً، ولهذا الغرض تواصلت مع القوى الأمنية لحماية طاقمها في بغداد، لكن كما قالت القناة بأن ضغط المظاهرات أجبر فريق الحماية الذي بقي لفترة قصيرة هناك، "على الإنسحاب والمغادرة".وقد نشرت "العربية" شريطاً قصيراً مأخوذاً من كاميرات المراقبة داخل وخارج المكتب، يظهر مجموعة مسلحين، قاموا باقتحام المكتب والعبث في محتوياته.

ويأتي هذا الهجوم الذي تبعه إيقاف للتغطية لقناتي "العربية" و"الحدث"، بعد حرق كامل تعرضت له قناة "دجلة" الفضائية، واقتحام عناصر مسلحة لقناة NRT العراقية، وتحطيم محتوياتها والإعتداء على العاملين فيها.

وشدد رئيس الجمهورية برهم صالح في خطاب متلفز بث امس، أن ما حدث من استهداف للمتظاهرين والقوات الامنية ووسائل الاعلام غير مقبول"، مؤكدا لوزيري الدفاع والداخلية أهمية حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

