قناة 'العربية' تغلق مكتبها في بغداد

أعلنت قناة "العربية" السعودية، عن توقف العمل في مكتبها في العاصمة بغداد، وذلك بعدما أقدم مسلحون ملثمون على اقتحامه والإعتداء على الموظفين في الداخل، وتحطيم المعدات والهواتف المحمولة.
وقد نشرت "العربية" شريطاً قصيراً مأخوذاً من كاميرات المراقبة داخل وخارج المكتب، يظهر مجموعة مسلحين، قاموا باقتحام المكتب والعبث في محتوياته.
ويأتي هذا الهجوم الذي تبعه إيقاف للتغطية لقناتي "العربية" و"الحدث"، بعد حرق كامل تعرضت له قناة "دجلة" الفضائية، واقتحام عناصر مسلحة لقناة NRT العراقية، وتحطيم محتوياتها والإعتداء على العاملين فيها.
وشدد رئيس الجمهورية برهم صالح في خطاب متلفز بث امس، أن ما حدث من استهداف للمتظاهرين والقوات الامنية ووسائل الاعلام غير مقبول"، مؤكدا لوزيري الدفاع والداخلية أهمية حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
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