حقيقة استهداف الطيران الحربي التركي لشحنة أسلحة قادمة من العراق

نفى مصدر كردي، صحة الأنباء التي تتحدث عن قيام الطيران الحربي التركي باستهدف شحنة أسلحة كانت قادمة من العراق.

ونقلت سبوتنك عن المصدر قوله ان "الأخبار المتداولة بشأن قيام الطيران الحربي التركي باستهدف شحنة أسلحة كانت قادمة من العراق، باتجاه مناطق سيطرة قوات "قسد" عبر معبر سماليكا بريف الحسكة غير صحيحة".

وأضاف المصدر أن "الغارات الجوية استهدفت بنى تحتية في المنطقة ومن بينها جسري المعبر، وبعض الكتل السكنية".

وكان سلاح الجو التركي شن غارة استهدفت مواقع "قوات حماية الشعب" الكردية في محافظة الحسكة السورية.

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وبحسب مصادر صحفية في سوريا، فإن "الطائرات التركية شنت غارة استهدفت فيها مقر القوات الكردية في تل طويل بمحيط مدينة المالكية في ريف الحسكة الشمال الشرقي"، لافتة الى ان "هناك خسائر بشرية ومادية كبيرة ضمن تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية".

وتابعت إلى أن "الغارات التركية على معبر سماليكا استهدفت على وجه التحديد قرية (خانيكا) المتاخمة للمعبر وأسفر القصف عن تدمير 80% من الجسرين اللذين يرتكز إليهما المعبر بين سوريا وإقليم كردستان العراق في ريف الحسكة الشمال الشرقي".

واكدت إن "رتل آليات ومدرعات للجيش التركي يدخل من بوابة جرابلس باتجاه ريف منبج في ريف حلب الشرقي، تزامنا مع استنفار في صفوف قوات ما يعرف بالجيش الوطني المدعوم من قبل تركيا".