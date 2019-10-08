روسيا تؤكد على أهمية تعزيز التوافق العراقي – العراقي عبر حوار وطني شامل

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لقادة إقليم كردستان عزم روسيا تعزيز التعاون مع الإقليم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر بختام مباحثات الوزير مع قيادات الإقليم، أنه "تم التعبير عن استعداد روسيا لتعزيز التعاون مع إقليم كردستان على أساس المنفعة المتبادلة مع مراعاة المصالح الإقليمية والوطنية للعراق"، مشيرا الى أنه "تم تحقيق التفاهم بشأن مواصلة الاتصالات بين الأجهزة المعنية بهدف صياغة اتفاقات محددة".

وأكدت الخارجية الروسية على "النهج الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة العراقية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التوافق العراقي – العراقي عبر حوار وطني شامل بما يخدم مصلحة القوى السياسية والمجموعات الإثنية والدينية الأساسية للبلاد".

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والتقى وزير الخارجية الروسي بكل من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.

ورافق الوزير الروسي وفد يضم ممثلي الشركات النفطية الروسية الكبرى، بما فيها "روس نفط" و"غازبروم نفط".

الجدير بالذكر أن هذه هي أول زيارة لسيرغي لافروف إلى إقليم كردستان، وأول زيارة للعراق منذ 5 سنوات، حيث التقى لافروف كلا من الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.