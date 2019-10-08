الموارد تعلن عن ارتفاع الخزين المائي للسدود والخزانات الى 50 مليار م3

اعلنت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، عن ارتفاع الخزين المائي للسدود والخزانات الى 50 مليار م3، مبينة انخفاض كبير في التراكيز الملحية للجزء الجنوبي لهور الحمار الغربي.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الخزين المائي للسدود والخزانات ارتفعت الى 50 مليار م3 رغم انتهاء السنة المائية خلال شهر تشرين الاول وبداية السنة الجديدة".
واضافت ان "ارتفاع المناسيب اثر ايضا على ارتفاع مناسيب المياه في الاهوار الجنوبية وخاصة في هور الحمار والاهوار الوسطى نتيجة زيادة الواردات في نهر الفرات التي ما زالت مستمرة بمعدلاتها العالية رغم امتلاء سد حديثة".
واشارت الى ان "استمرار تدفق المياه باتجاه الاهوار سيؤدي الى تحسن بيئة الاهوار وانخفاض الملوجة في مياهها مسجلة انخفاض كبير في التراكيز الملحية للجزء الجنوبي لهور الحمار الغربي من 30 الف جزء بالمليون الى 14 الف جزء بالمليون".
واكدت ان الايام القادمة ستؤدي الى انخفاض النسب الى ادنى مستوياتها نتيجة تحويل المياه المالحة الى المصب العام عن طريق المهارب المنفذة لذلك في المنطقة الجنوبية للهور".
يذكر ان البلاد شهدت تساقط امطار غزيرة خلال العام الماضي ادت الى تحسن مستوى الخزين في السدود والخزانات فضلا عن ارتفاع الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات.
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