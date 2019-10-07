وزير الداخلية: وفرنا الامكانيات والمرافق المناسبة في معبر الشلامجة

تفقد وزير الداخلية ياسين الياسري، الاثنين، منفذ الشلامجة الحدودي مع ايران، واطلع على مجريات أوضاع دخول الزوار الإيرانيين و الأجانب من هذا المنفذ الدولي.
ووصف وزير الداخلية العراقي، أثناء جولته التفقدية، عملية عبور الزوار من منفذ شلمجة بأنها مرضية، مضيفا أنه تم توفير الامكانيات والمرافق المناسبة في هذا المعبر في العراق وإيران لتسهيل عبور زوار الأربعين.
وصرح الياسري ان الحكومة العراقية جندت كل قدراتها لتأمين أمن الزوار والتنظيم الرائع لزيارة الأربعين الحسيني.
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