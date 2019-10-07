افاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن اربعة اشخاص لقوا مصرعهم، فيما تم انقاذ 46 اخرين في حريق اندلع في فندق وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة الحريق الذي نشب في فندق بمنطقة العرصات وسط بغداد، بلغت اربعة قتلى وانقاذ 46 اخرين من قبل قوات الدفاع المدني".
يشار الى ان حريقا اندلع في وقت سابق من اليوم الاثنين في فندق في العرصات بمنطقة الكرادة وسط بغداد.
يشار الى ان حريقا اندلع في وقت سابق من اليوم الاثنين في فندق في العرصات بمنطقة الكرادة وسط بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: مصرع اربعة اشخاص وانقاذ 46 في حريق فندق وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.