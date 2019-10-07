مصدر: مصرع اربعة اشخاص وانقاذ 46 في حريق فندق وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة الحريق الذي نشب في فندق بمنطقة العرصات وسط بغداد، بلغت اربعة قتلى وانقاذ 46 اخرين من قبل قوات الدفاع المدني".

يشار الى ان حريقا اندلع في وقت سابق من اليوم الاثنين في فندق في العرصات بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

