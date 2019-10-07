برلمان كردستان يقرر إيقاف ايفادات أعضاءه وموظفيه

اصدرت رئاسة برلمان اقليم كردستان قرارا يقضي بإيقاف الايفادات كافة لأعضائه وموظفيه. ونشرت وسائل اعلام كردية كتابا صادرا عن الرئاسة في تاريخ 2/10/2019 يقضي بايقاف المصاريف والايفادات للبرلمانيين والموظفين كافة. واشار الكتاب الى ان مبالغ الايفادات سيتم تأمينها لموارد مهمة واكثر احتياجا الى حين ان يتم اجراء مراجعة لهذا الموضوع.

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