بالفيديو: عبد المهدي يتعهد بتقديم من اعتدى على المتظاهرين الى العدالة

وأكد عبد المهدي عن بذله كل الجهود لاجراء تحقيقات للتعرف على من يقوم بهذا الاعتداء، ان كان من طرف القوات الامنية، مشيرا الى ان لديهم أوامر مشددة لعدم استخدام الرصاص الحي.

واعلن ان ثمة قواعد سلوك، كما في جميع دول العالم، يجب التقيد بها. وأضاف لا يمكن القبول باستمرار هذا الحال، فالمتظاهرين هم من المواطنين ومن الاعزاء.



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