تحدث رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي موضحا الموقف الحكومي من تداعيات التظاهرات.
وأكد عبد المهدي عن بذله كل الجهود لاجراء تحقيقات للتعرف على من يقوم بهذا الاعتداء، ان كان من طرف القوات الامنية، مشيرا الى ان لديهم أوامر مشددة لعدم استخدام الرصاص الحي.
واعلن ان ثمة قواعد سلوك، كما في جميع دول العالم، يجب التقيد بها. وأضاف لا يمكن القبول باستمرار هذا الحال، فالمتظاهرين هم من المواطنين ومن الاعزاء.
التفاصيل تشاهدونها في الفيديو المرفق أعلاه.
واعلن ان ثمة قواعد سلوك، كما في جميع دول العالم، يجب التقيد بها. وأضاف لا يمكن القبول باستمرار هذا الحال، فالمتظاهرين هم من المواطنين ومن الاعزاء.
التفاصيل تشاهدونها في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: عبد المهدي يتعهد بتقديم من اعتدى على المتظاهرين الى العدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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