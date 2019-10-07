بارزاني والسفير الفرنسي يبحثان التظاهرات في العراق

استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اليوم الاثنين في صلاح الدين، برونو أوبير سفير فرنسا في العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لبارزاني انه خلال اللقاء الذي حضره اوليفيي ديكوتيني القنصل العام الفرنسي في أربيل، جرى بحث الأوضاع السياسية وآخر المستجدات والمتغيرات على مستوى المنطقة، كما تم تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن العملية السياسية في العراق، والتظاهرات وأعمال العنف والمواقف المتشددة الأخيرة التي شهدتها بغداد وعدد آخر من المحافظات العراقية .
واضاف البيان انه في محور آخر من الإجتماع، تم التطرق الى تهديدات ومخاطر الإرهاب والفكر المتطرف على أمن وإستقرار المنطقة، كما تم تداول الأوضاع في سوريا والمتغيرات في المعادلات السياسية والميدانية في شمال شرق سوريا، وبهذا الشأن عبر الجانبان عن قلقهما حيال إحتمالات تعميق معاناة وآلام الشعب الكردي وكذلك مستقبله ومصيره في سوريا .
واضاف البيان انه في محور آخر من الإجتماع، تم التطرق الى تهديدات ومخاطر الإرهاب والفكر المتطرف على أمن وإستقرار المنطقة، كما تم تداول الأوضاع في سوريا والمتغيرات في المعادلات السياسية والميدانية في شمال شرق سوريا، وبهذا الشأن عبر الجانبان عن قلقهما حيال إحتمالات تعميق معاناة وآلام الشعب الكردي وكذلك مستقبله ومصيره في سوريا .
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