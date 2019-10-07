إيران تدعو العراقيين إلى ضبط النفس

اعلن متحدث باسم الحكومة الإيرانية، الاثنين، إن طهران تدعو الشعب العراقي إلى التحلي بضبط النفس. وقال المتحدث الرسمي علي ربيعي، في مؤتمر صحفي "ستقف إيران دوما إلى جانب الأمة العراقية والحكومة العراقية"، داعيا إلى "الحفاظ على الوحدة والتحلي بضبط النفس". Advertisements واكد ان "طهران ستواصل جهودها لتهدئة التوتر مع دول الخليج من خلال تحسين العلاقات مع جيرانها الخليجيين"، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية. وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل ادت الى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية، الامر الذي دفع الحكومة الى اعلان حظر للتجوال في عدد من المحافظات استمر ليومين، فيما لازالت التظاهرات مستمرة بعدد من المناطق.



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