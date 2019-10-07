مصدر: عبد المهدي سيُطلق حزمة إصلاحات جديدة يوم غد الثلاثاء

كشف مصدر في مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الأثنين، أن الأخير سيطلق حزمة إصلاحات جديدة يوم غد الثلاثاء.
ونقلت روسيا اليوم عن المصدر قوله إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حضّر مجموعة مشاريع وقرارات لتلبية مطالب المتظاهرين"، مبيناً أن "هذه الحزمة مرتبطة جميعها بمطالب المتظاهرين، منها ما يتعلق بفرص العمل وتمويل المشاريع".
وأضاف أن "رئيس الحكومة على تواصل مع المتظاهرين عبر الخلية التي شكلها في مكتبه، وربما سيلتقي خلال الأيام المقبلة مجموعة منهم".
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