وزير المالية يوقع الامر الخاص لاعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الدفاع وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين وقع الامر الخاص باعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الدفاع والبالغ عددهم 108 الف و482 منتسبا".

واضافت انه "تم ايضا توفير التخصيص المالي لهم".

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