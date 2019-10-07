بالفيديو: حزمة أولى من القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين

جملة من القرارات اتخذتها الحكومة اضافة الى رئاسة مجلس النواب، تهدف الى تهدئة الشارع الغاضب وتحقيق المطالب الضرورية للمتظاهرين.



ودعى المنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع المفسوخة عقودهم الى الالتحاق فورا، مشيرا الى ضرورة تعيين المحاضرين المجانيين وحملة الشهادات العليا بأشرع وقت ممكن. وبعد عقد جلسة استثنائية لمناقشة الامور مع ممثلي التظاهرات، الذين حضروا داخل قبة البرلمان، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مؤتمر صحافي له عقب انتهاء الجلسة، عن ايقاف قرار ازالة التجاوزات وايجاد البدائل للعوائل المتعففة.ودعى المنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع المفسوخة عقودهم الى الالتحاق فورا، مشيرا الى ضرورة تعيين المحاضرين المجانيين وحملة الشهادات العليا بأشرع وقت ممكن. لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه.

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