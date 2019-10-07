وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، ان "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل قبل قليل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية". واضاف ان "لافروف سيبحث مع المسؤولين في الحكومة العراقية العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع الامنية والسياسية في العراق خاصة والمنطقة عامة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الروسي يصل بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.