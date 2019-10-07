الفياض: نحن ندافع عن دستور ودولة بنيناها بالدماء والتضحيات

وقال الفياض في مؤتمر صحافي عقده اليوم، وحضرته الخليج 365، ان "اسقاط الفساد وتحقيق التنمية والاصلاح لا يتم الا في ظل الدولة"، مبينا "اننا ندافع عن دستور ودولة بنيناها بالدماء والتضحيات".

واضاف "نقول للاعداء والمتآمرين ان سعيهم سيخيب وقد خاب"، مشيرا الى "اننا نعلم من يقف وراء بعض المتسللين الى هذه التظاهرات".



واكد "لدينا اسماء وتصورات ومعلومات سنعرضها في الوقت المناسب".