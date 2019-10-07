اعلنت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، الاثنين، عن غلق دائرة احوال موصل الايسر في نينوى. اعلنت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، الاثنين، عن غلق دائرة احوال موصل الايسر في نينوى.

وقالت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "تقرر اغلاق دائرة احوال موصل الايسر في محافظة نينوى".



واضافت ان "ذلك جاء لاكمال الاستعدادات اللازمة لاصدار البطاقة الوطنية للمواطنين"، مبينة انها "اول دائرة تغلق في المحافظة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اغلاق دائرة احوال ايسر الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.