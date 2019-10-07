الحريري يعلق على الأنشطة العدائية التي تستهدف دول الخليج

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: "لقد اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة ولكن من قبل أحد الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة".وشدد الحريري على أنه ينبغي توجيه الاتهام إلى حزب الله بوصفه "جزءا من النظام الإقليمي وليس بصفته أحد أطراف الحكومة اللبنانية"، مؤكدا أن لبنان يمثل "جزءا لا يتجزأ من العالم العربي، ويرتبط استقراره باستقرار وأمن العالم العربي بشكل عام، ولاسيما فيما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية".

وتعليقا على هجمات الطائرات المسيرة على منشأتين نفطيتين في المملكة العربية السعودية في 17 سبتمبر الماضي، قال الحريري "لقد كانت خطوة متهورة وضعت الخليج العربي والسلام الإقليمي على شفا الانفجار وأدت إلى ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة".وأضاف "نحن في لبنان نثق في حكمة قيادة المملكة العربية السعودية، التي سلطت الضوء على الأهداف المتعمدة من هذا العدوان ولم تستجب لمحاولات استفزازها من قبل الجانب الآخر".

وأوضح أن لبنان هو جزء لا يتجزأ من العالم العربي ويرتبط استقراره باستقرار وأمن العالم العربي بشكل عام ولا سيما فيما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية.

الحريري، الذي يترأس وفدا للمشاركة في "مؤتمر الاستثمار الإماراتي - اللبناني" الثاني المزمع عقده في أبوظبي اليوم، أكد أن القيادة السياسية في الإمارات تولي أهمية كبرى لأمن واستقرار لبنان، مضيفا أنه يتطلع لتعزيز علاقات بلده بالإمارات.