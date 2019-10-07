أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن حكومة بلاده تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج. وقال في حوار حصري مع وكالة أنباء الإمارات "وام" خلال زيارته لأبوظبي مساء الأحد: " أؤكد بصفتي رئيسا للحكومة، أنني أرفض أي تورط لبناني في النزاعات الدائرة حولنا، كما أشدد على أن الحكومة اللبنانية ترفض التدخل أو المشاركة في أي أنشطة عدائية لأي منظمة تستهدف دول الخليج العربي".
وشدد الحريري على أنه ينبغي توجيه الاتهام إلى حزب الله بوصفه "جزءا من النظام الإقليمي وليس بصفته أحد أطراف الحكومة اللبنانية"، مؤكدا أن لبنان يمثل "جزءا لا يتجزأ من العالم العربي، ويرتبط استقراره باستقرار وأمن العالم العربي بشكل عام، ولاسيما فيما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية".
هجوم أرامكو خطوة متهورة
وأضاف "نحن في لبنان نثق في حكمة قيادة المملكة العربية السعودية، التي سلطت الضوء على الأهداف المتعمدة من هذا العدوان ولم تستجب لمحاولات استفزازها من قبل الجانب الآخر".
وأوضح أن لبنان هو جزء لا يتجزأ من العالم العربي ويرتبط استقراره باستقرار وأمن العالم العربي بشكل عام ولا سيما فيما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية.
الحريري، الذي يترأس وفدا للمشاركة في "مؤتمر الاستثمار الإماراتي - اللبناني" الثاني المزمع عقده في أبوظبي اليوم، أكد أن القيادة السياسية في الإمارات تولي أهمية كبرى لأمن واستقرار لبنان، مضيفا أنه يتطلع لتعزيز علاقات بلده بالإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري يعلق على الأنشطة العدائية التي تستهدف دول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.