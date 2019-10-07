كشف مصدر امني، الاثنين، عن وصول تعزيزات عسكرية الى المحافظات الجنوبية. وقال المصدر ان "تعزيزات عسكرية وصلت إلى عدد من مدن الجنوب العراقي لصالح قيادة عمليات الفرات الأوسط المسؤولة عن أمن النجف وكربلاء ومدن أخرى جنوبي البلاد". واضاف ان "التعزيزات الجديدة تأتي للسيطرة على الأوضاع الأمنية وتعزيز خطة زيارة الأربعين المقررة الأسبوع المقبل"، كاشفا عن "تسلم الجيش مهمة حماية المؤسسات الحكومية بعد حرق قسم منها".



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