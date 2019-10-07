بالفيديو: أكثر من 100 شهيد و6 آلاف مصاب نتيجة التظاهرات

وأكد أن التظاهرات أدت الى اصابة 6107 واستشهاد 104، ويشمل هذا العدد القوات الامنية والمواطنين.

وفي ما يخص القوات الأمنية، أوضح أن العدد كان 1241 مصابا، و8 شهداء من القوات الامنية.

وعلى صعيد آخر، أشار الى انه تم احتراق 52 عجلة، وغيرها من الاضرار التي طالت البنى التحتية.



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