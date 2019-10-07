أعلن اللواء سعد معن، الناطق باسم وزارة الداخلية، عن احصائية دقيقة للخسائر البشرية والمادية التي خلفتها التظاهرات. وتأتي هذه الأرقام بالتنسيق مع وزارة الصحة، بحسب ما أوضح.
وأكد أن التظاهرات أدت الى اصابة 6107 واستشهاد 104، ويشمل هذا العدد القوات الامنية والمواطنين.
وعلى صعيد آخر، أشار الى انه تم احتراق 52 عجلة، وغيرها من الاضرار التي طالت البنى التحتية.
للاطلاع على مزيد من الارقام والاحصائيات، شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه.
وفي ما يخص القوات الأمنية، أوضح أن العدد كان 1241 مصابا، و8 شهداء من القوات الامنية.
وعلى صعيد آخر، أشار الى انه تم احتراق 52 عجلة، وغيرها من الاضرار التي طالت البنى التحتية.
للاطلاع على مزيد من الارقام والاحصائيات، شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أكثر من 100 شهيد و6 آلاف مصاب نتيجة التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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