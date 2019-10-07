عبد المهدي يؤكد لبومبيو سيطرة القوات الامنية واعادة الاستقرار بعد رفع حظر التجوال

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، سيطرة القوات الامنية واعادة الاستقرار بعد قرار رفع حظر التجوال.
وقال عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو"، مبينا انه "تم استعراض تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة الى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال".
وأكد عبد المهدي "سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار، وتقديم الحكومة حزمة من الإصلاحات والإجراءات واستمرارها في تقديم المزيد منها في الأيام المقبلة لتلبية مطالب المواطنين".
وأكد عبد المهدي "سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار، وتقديم الحكومة حزمة من الإصلاحات والإجراءات واستمرارها في تقديم المزيد منها في الأيام المقبلة لتلبية مطالب المواطنين".
من جهته اعرب وزير الخارجية الأمريكي عن ثقته بالقوات العراقية، مؤكدا "موقف الولايات المتحدة الداعم للعراق ولجهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار".
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