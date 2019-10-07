قتل طفليه ثم انتحر... والسبب طلب الطلاق! (صور)

أقدم رجل على جريمة مروعة في روسيا، إذ قتل طفليه وانتحر بعد لحظات من طلب زوجته الطلاق.

ولفتت المعلومات الى أن الرجل رومان ميخائيلوف، 30 عاماً، قفز من شرفة الطابق التاسع فتوفي في مكان الحادثة، كما توفي ابنه أرتيوم البالغ من العمر 18 شهرًا على الفور، وتوفيت ابنته البالغة من العمر 4 سنوات في المستشفى.

وأشارت التقارير الى أن الرجل أرسل لزوجته إيرينا، 29 عاماً، صورة له مع الطفلين على الشرفة قبل وقوع المأساة.

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وقد هرعت المرأة الى المنزل في محاولة منها لمنع هذه الفاجعة، إلا أنها وصلت متأخرة.