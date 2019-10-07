قتلى وجرحى نتيجة إطلاق نار داخل حانة في ولاية أميركية

وأكدت الشرطة المحلية في تغريدة على موقع تويتر الحصيلة، مشيرة إلى أن الحادث وقع في حانة تقع بين شارع سانترال آفنيو والجادة 10.

وقالت السلطات إن شخصا دخل حانة تيكيلا كيسي بار في الساعة 1:30 فجرا، وبدأ إطلاق النار على الزبائن.



وأوضحت السلطات أن الجرحى في حالة مستقرة، مشيرة إلى أنه لم يتم القبض على أي مشتبه فيهم بعد.