قتلى وجرحى نتيجة إطلاق نار داخل حانة في ولاية أميركية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بجروح في إطلاق نار، في الساعات الأولى من صباح الأحد، في كانساس سيتي بولاية كانساس الأميركية.
وأكدت الشرطة المحلية في تغريدة على موقع تويتر الحصيلة، مشيرة إلى أن الحادث وقع في حانة تقع بين شارع سانترال آفنيو والجادة 10.
وقالت السلطات إن شخصا دخل حانة تيكيلا كيسي بار في الساعة 1:30 فجرا، وبدأ إطلاق النار على الزبائن.
وأوضحت السلطات أن الجرحى في حالة مستقرة، مشيرة إلى أنه لم يتم القبض على أي مشتبه فيهم بعد.
وقالت السلطات إن شخصا دخل حانة تيكيلا كيسي بار في الساعة 1:30 فجرا، وبدأ إطلاق النار على الزبائن.
وأوضحت السلطات أن الجرحى في حالة مستقرة، مشيرة إلى أنه لم يتم القبض على أي مشتبه فيهم بعد.
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