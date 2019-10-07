العمليات المشتركة: احالة الآمرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة للتحقيق فورا

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، عن احالة الآمرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة للتحقيق فورا. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم احالة الآمرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين الى التحقيق فورا".

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