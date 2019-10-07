وهذه النسبة قابلة للزيادة، إذا تم تناول المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية في الأسبوع نفسه مع العصائر، لترتفع إمكانية الإصابة بالسكري إلى 18 في المئة.
ويمثل مرض السكري خطرا يهدد الكثيرين، خاصة النوع الثاني منه، فهو يصيب الإنسان عندما يعجز البنكرياس عن التعامل مع السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم، لذا تنصح الدراسة بتقليل استهلاك هذه المشروبات واستبدالها ببدائل صحية كالماء والقهوة والشاي.
وأوضحت أستاذة أمراض السكر في جامعة القاهرة، رئيسة الجمعية العربية للسكر، الدكتورة إيناس شلتوت، أن عصير الفواكه الطبيعي يحتوي على سعرات حرارية أكبر من تلك الموجودة في ثمار الفاكهة نفسها.
وأضافت: "بعض الأشخاص يعتقدون أن عصير البرتقال لا يتسبب بإضافة سعرات حرارية للجسم، لكننا في حال أردنا شرب كوب من عصير البرتقال، فهو سيحتوي على الأقل على 5 ثمار من الفاكهة".
وأشارت شلتوت إلى أن ثمرة البرتقال الواحدة تحتوي على 60 سعر حراري، مما يعني أن كوب العصير الواحد سيحتوي على 300 سعر حراري.
وتابعت: "هذا لا يعني أن نتوقف عن شرب العصائر الطبيعية بشكل كامل، لكن يجب أن نحرص على تناولها باعتدال، وأن نقلل من إضافة السكر إليها. كما يمكن أن نتجه لمشروبات صحية أخرى كبدائل، مثل الحليب قليل الدسم على سبيل المثال".
وأشارت شلتوت إلى أن ثمرة البرتقال الواحدة تحتوي على 60 سعر حراري، مما يعني أن كوب العصير الواحد سيحتوي على 300 سعر حراري.
وتابعت: "هذا لا يعني أن نتوقف عن شرب العصائر الطبيعية بشكل كامل، لكن يجب أن نحرص على تناولها باعتدال، وأن نقلل من إضافة السكر إليها. كما يمكن أن نتجه لمشروبات صحية أخرى كبدائل، مثل الحليب قليل الدسم على سبيل المثال".
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة صادمة: العصائر الطبيعية تعرضكم للاصابة بمرض مزمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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