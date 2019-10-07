عبد المهدي يوجه بسحب قطعات الجيش من مدينة الصدر

اعلنت قيادة العمليات العمليات المشتركة، الاثنين، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بسحب قطعات الجيش من مدينة الصدر.
واضاف ان "ذلك جاء نتيجة الاحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة امس وما حصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة".
وتابعت ان "إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة بدأت من خلال مجالس تحقيقية فورية"، مطالبة "جميع القوات الامنية الالتزام التام بقواعد الاشتباك الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب".
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