نائب عن الفتح: يجب إعطاء الحق للمتظاهرين مهما كانت تصرفاتهم

وقال الموسوي في حديثه خلال برنامج المناورة الذي تبثه السومرية، إنه "علينا جميعاً أن نعمل لحقن الدماء، ومهما كانت تصرفات المتظاهرين يجب إعطاء الحق لهم".

وأضاف أنه "كان على الدولة ان توفر السكن والعيش الكريم للمواطنين"، لافتاً إلى ان "حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وفّرت قبل التظاهرات حوالي ستة آلاف درجة وظيفية على حركة الملاك".



وأوضح الموسوي، أن "السلطتين التنفيذية والتشريعية مطالبتان بتوفير السكن الملائم وفرص العمل للمواطنين"، مبيناً ان "الحكومة كانت تعتقد أن التظاهرات كسابقاتها ولذلك وقفت بصورة طبيعية في أول يومين من انطلاقها".

وبيّن النائب عن تحالف الفتح، أن "تسمية عبد المهدي رئيساً للحكومة كان خلافاً للرؤية الأميركية والإيرانية".

