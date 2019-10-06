بالفيديو : هذا ما حصل في لقاء الحلبوسي مع ممثلي المظاهرات

على خلفية الاحتجاجات الشعبية، التقى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ممثلو التظاهرات حيث استمع الى مطالبهم. وأثناء اللقاء، طرح ممثلو التظاهرات مطالبهم وشكاويهم أمام الحلبوسي، حيث طالبوا ايضا بتحسين اوضاعهم والواقع الاقتصادي في البلد. واستمع الحلبوسي الى سلسلة من المطالب التي قدمها ممثلو المتظاهرين. للاطلاع على مزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه.



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