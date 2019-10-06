إيران تؤجل فتح معبر خسروي الحدودي مع العراق

أكدت طهران تأجيل افتتاح معبر "خسروي" الحدودي مع العراق، على الرغم من تعهد الحشد الشعبي بتأمين طريق الزوار الإيرانيين أثناء عبورهم من المعبر وحتى خروجهم من العراق.
وأفاد الحاكم في وقت سابق من اليوم بأنه "بسبب الاضطرابات في العاصمة العراقية بغداد، اضطررنا لإيجاد مسار جديد للزوار الإيرانيين الذين يدخلون العراق من معبر خسروي، وقد تعهد الحشد الشعبي بتأمين هذا المسار".
وأغلقت إيران، يوم الخميس المنصرم، معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق، على خلفية اتساع رقعة الاحتجاجات في العديد من المحافظات العراقية.
ويزور الإيرانيون العديد من المراقد والأماكن الدينية الشيعية المقدسة الموجودة في كربلاء والنجف ومدن عراقية أخرى.
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