وراءها الغيرة والحب.. شاب يقتل 5 أشخاص في منتجع نمساوي

وأفادت وكالة الأنباء النمساوية APA نقلا عن مصادر في الشرطة أن الشاب سلم نفسه، اليوم الأحد، إلى المحققين واعترف بأنه مسؤول عن هذه الجريمة التي ارتكبها في منزل صديقته السابقة البالغة من العمر 19 عاما.ووصل الشاب فجر اليوم إلى منزل صديقته السابقة، ولكن والدها رفض السماح له بالدخول.

وبعد ذلك، عاد الشاب إلى منزله وأخذ مسدسا عائدا لأخيه، ثم عاد إلى منزل صديقته السابقة، حيث قتل والديها وشقيقها والفتاة نفسها وصديقها الجديد (24 عاما).

