تحقق الشرطة النمساوية مع شاب في سن 25 عاما اعترف بأنه قتل خمسة أشخاص في منزل صديقته السابقة بمدينة كتسبويل، المنتجع الشعبي للتزلج في جبال الألب.
وأفادت وكالة الأنباء النمساوية APA نقلا عن مصادر في الشرطة أن الشاب سلم نفسه، اليوم الأحد، إلى المحققين واعترف بأنه مسؤول عن هذه الجريمة التي ارتكبها في منزل صديقته السابقة البالغة من العمر 19 عاما.
ووصل الشاب فجر اليوم إلى منزل صديقته السابقة، ولكن والدها رفض السماح له بالدخول.
وبعد ذلك، عاد الشاب إلى منزله وأخذ مسدسا عائدا لأخيه، ثم عاد إلى منزل صديقته السابقة، حيث قتل والديها وشقيقها والفتاة نفسها وصديقها الجديد (24 عاما).
ووصل الشاب فجر اليوم إلى منزل صديقته السابقة، ولكن والدها رفض السماح له بالدخول.
وبعد ذلك، عاد الشاب إلى منزله وأخذ مسدسا عائدا لأخيه، ثم عاد إلى منزل صديقته السابقة، حيث قتل والديها وشقيقها والفتاة نفسها وصديقها الجديد (24 عاما).
كانت هذه تفاصيل خبر وراءها الغيرة والحب.. شاب يقتل 5 أشخاص في منتجع نمساوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.