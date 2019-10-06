مجلس محافظة بغداد يصوت على قبول استقالة فلاح الجزائري

صوت مجلس محافظة بغداد على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري. وذكر التلفزيون الرسمي في خبر عاجل تابعته الخليج 365، ان "مجلس محافظة بغداد صوت على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري من منصبه". وبحسب مصدر مطلع ان "المجلس فتح باب الترشيح لاختيار بديلا عن الجزائري".



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