المفوضية تقرر تمديد تسجيل الاحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية

اعلنت مفوضية الانتخابات، الاحد، عن تمديد تسجيل الاحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية.
وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات رياض البدران في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفوضية الانتخابات قرر تمديد تسجيل الاحزاب السياسية لغاية لـ15 تشرين الاول الحالي للمشاركة في الانتخابات المقبلة".
واضاف انه طتقرر ايضا تمديد تسجيل التحالفات الانتخابية لغاية لـ25 من تشرين الاول الحالي".
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