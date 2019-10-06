بالفيديو... وزير العمل: سنشغل ٤٥٠ الف عاطل عن العمل خلال ٣ اشهر فقط

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي باسم عبد الزمان، عن خطط جديدة لتشغيل العاطلين عن العمل خلال 3 أشهر.

وأكد في حديث له نقلته السومرية: "سنشغل ٤٥٠ ألف عاطل عن العمل خلال ٣ اشهر فقط ومنح غير القادرين على العمل راتبا وقدره ١٧٥٠٠٠ دينار شهرياً.

وأضاف: "خلال فترة الثلاثة أشهر، يتم بناء مجمعات تسويقية حديثة من قبل وزارة العمل، تدار من قبل نفس الأشخاص العاطلين، واكشاك حديثة في مناطق مهمة في المحافظات توزع على العاطلين المشار اليهم في الفقرة الأولى بمبلغ كلي ٦٠ مليار، على أن يتعهد صاحب الكشك بأن يعمل لديه على الأقل شخصين."

مشيرا الى ان بذلك، يكون مجموعٍ الحاصلين على فرص عمل خلال ثلاثة أشهر ٤٥٠ ألف مواطن مما لا يملكون القدرة على العمل، وغيرها من التسهيلات والمساعدات لمن يملكون القدرة على العمل.

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