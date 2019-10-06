بومبيو: خطر تفاقم التوتر بين قبرص وتركيا يبعث القلق

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن تصاعد التوتر بين قبرص وتركيا بسبب خطأ أو سوء تقدير من أي من الجانبين، يبعث القلق.
تحذير أمريكي لتركيا من اليونان
وأضاف بومبيو: "لهذا السبب فيما يتعلق بعمليات الحفر التي تقوم بها تركيا، قلنا: لا يمكننا اللجوء إلى القوات المسلحة لحل هذه المشكلة. نحن بحاجة إلى إيجاد حل دبلوماسي. لذا نعم، أنا دائما قلق لهذا السبب".
هذا وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا أمس، أن الولايات المتحدة تسعى إلى ضمان تماشي عمليات الحفر الخاصة بالتنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة البحر المتوسط مع مبادئ القانون الدولي، مضيفا أنّ بلاده أبلغت تركيا بأن عمليات الحفر غير المشروعة أمر غير مقبول.
وأعلنت قبرص، يوم الجمعة، أن تركيا أقدمت على إرسال سفينة حفر إلى منطقة منحت فيها نيقوسيا ترخيصا للتنقيب البحـري عن النفط والغاز، وهذا يعتبر تصعيد حاد بسبب انتهاك أنقرة لحقوق الجزيرة السيادية.
وزاد التركيز على الأزمة القبرصية، التي استعصت على جهود الوساطة الدبلوماسية، مع اكتشاف احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
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