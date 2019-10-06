الحلبوسي: يجب وضع 'الحيتان الكبيرة' في السجون

أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أنه سوف يتم النظر في تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ذلك.
وأضاف الحلبوسي في لقاء تلفزيوني، بث في ساعة متقدمة من ليلة امس: "إذا لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين، سوف أنزل معهم للشارع".
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا، الجمعة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أيام إلى أكثر من 100، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين، وفق ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان، السبت.
وتابع أنه يجب وضع "الحيتان الكبيرة" من الفاسدين في السجون.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا، الجمعة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أيام إلى أكثر من 100، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين، وفق ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان، السبت.
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