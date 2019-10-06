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زخم مروري كبير في بغداد

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شهدت شوارع العاصمة بغداد، زخما مروريا وتوقفا شبه تام لحركة السير، وذلك مع بدء الدوام الرسمي اليوم الاحد السادس من تشرين الاول .
وبحسب مراسلي الخليج 365، فأن معظم شوارع العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة شهدت، صباح اليوم الاحد، زحاما شديدا وتوقفا شبه تام لحركة سير المركبات والمرور.

وعزا مصدر امني، لـ الخليج 365، ذلك الزحام الى اغلاق القوات الامنية عددا من الشوارع الرئيسة والجسور المهمة في العاصمة بينها جسري الجمهورية والسنك، اضافة الى اعادة غلق المنطقة الخضراء والتشديد على اعتماد حاملي البطاقات المخولة لدخولها.


ويأتي ذلك بعد رفع حظر على التجوال استمر على مدى يومين، وسط احتجاجات شعبية انطلقت في مناطق متفرقة من البلاد منذ الاول من تشرين الاول الحالي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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