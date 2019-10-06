زخم مروري كبير في بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، زخما مروريا وتوقفا شبه تام لحركة السير، وذلك مع بدء الدوام الرسمي اليوم الاحد السادس من تشرين الاول .
وعزا مصدر امني، لـ الخليج 365، ذلك الزحام الى اغلاق القوات الامنية عددا من الشوارع الرئيسة والجسور المهمة في العاصمة بينها جسري الجمهورية والسنك، اضافة الى اعادة غلق المنطقة الخضراء والتشديد على اعتماد حاملي البطاقات المخولة لدخولها.
ويأتي ذلك بعد رفع حظر على التجوال استمر على مدى يومين، وسط احتجاجات شعبية انطلقت في مناطق متفرقة من البلاد منذ الاول من تشرين الاول الحالي.
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