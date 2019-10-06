زخم مروري كبير في بغداد

وبحسب مراسلي الخليج 365، فأن معظم شوارع العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة شهدت، صباح اليوم الاحد، زحاما شديدا وتوقفا شبه تام لحركة سير المركبات والمرور.

وعزا مصدر امني، لـ الخليج 365، ذلك الزحام الى اغلاق القوات الامنية عددا من الشوارع الرئيسة والجسور المهمة في العاصمة بينها جسري الجمهورية والسنك، اضافة الى اعادة غلق المنطقة الخضراء والتشديد على اعتماد حاملي البطاقات المخولة لدخولها.



ويأتي ذلك بعد رفع حظر على التجوال استمر على مدى يومين، وسط احتجاجات شعبية انطلقت في مناطق متفرقة من البلاد منذ الاول من تشرين الاول الحالي.