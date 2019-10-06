العراق.. ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية بدأت تتلاشى وإقبال على شراء الدولار

شهدت أسواق بيع الفواكه والخضر في العراق إقبالا ملحوظا مِن قبل المتبضعين بعد قرار فرض حظر التجوال ببغداد وعدد من المحافظات، الا ان ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية بدأت تتلاشى بعد قرار رفع الحظر.

وقالت مديرية توزيع المنتجات النفطية في بغداد، إنها "وفرت وقود السيارات في 18 محطة موزعة على جانبي الرصافة والكرخ من العاصمة بغداد".

واضافت ان "جميع المحطات بدأت في تسلم حصتها من الوقود، أمس، مؤكدة أن "أزمة الوقود التي شهدتها بغداد خلال اليومين الماضيين انتهت بشكل كامل".

كما عاودت شركات الصيرفة عملها في أغلب مناطق بغداد بحسب أحمد كمال، أحد تجار بورصة الحارثية (وهي السوق المركزي لتجارة للعملة في العراق)، وقال إن "السوق شهد منذ صباح، أمس، إقبالا ملحوظا على شراء العملة الصعبة وخصوصا الدولار الأميركي خشية حدوث أزمات اقتصادية قد تؤدي لانهيار العملة العراقية".

وأكدت مصادر أمنية عراقية أن "منافذ العاصمة بغداد فتحت، صباح أمس، أمام دخول الشاحنات التي تحمل البضائع إلى بغداد"، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء سيستمر بشكل طبيعي مالم يستجد أمر طارئ".

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وشوهدت شاحنات تحمل المواد الغذائية والخضار التي تأتي من محافظات مجاورة لبغداد وهي تدخل العاصمة مع إجراءات تفتيش واسعة عند مداخل بغداد.

وقال عضو غرفة تجارة بغداد محمد أكرم علي إن "الأزمة تتلاشى تدريجياً بعد رفع الحظر، لكن الناس متخوفون من أنه رفع وقتي لذا يبالغون في شراء المواد".

وأعرب عراقيون عن مخاوفهم من احتمال تدهور الأوضاع مجدداً في حال لم يف رئيسا الحكومة عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي بوعودهما لتلبية مطالب المتظاهرين.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يدعون إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف لاحتواء الاحتجاجات.