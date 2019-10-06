كاتبة تقبل التحدي.. التخلي عن مواقع التواصل لعام مقابل 100 ألف دولار

قررت كاتبة القصص الخيالية إيلان مقدان، خوض تحدي جديد من خلال التوقف عن استخدام تطبيق سناب شات أو تيك توك أو إنستغرام أو أي تطبيق آخر، أملاً في الحصول على مبلغ 100 ألف دولار.

وقررت الشابة البالغة من العمر 29 عاما، التوقف عن استخدام تطبيق سناب شات أو تيك توك أو إنستغرام أو أي تطبيق آخر، لمدة عام أملا في الحصول على مبلغ 100 ألف دولار.

اختيار الكاتبة كان من ضمن 100 ألف شخص تقدموا لإعلان شركة "Vitaminwater" الأمريكية، التي قدمت عرضا في شهر كانون الاول الماضي، من أجل الحصول على هذه الجائزة.

ونشرت الشركة على حسابها الخاص بعد اختيار كاتبة القصص الخيالية، تغريدة جاء فيها "تعرفوا على متسابقتنا الرسمية في تحدي #nophoneforayear (بدون هاتف لمدة عام).. إيلانا!

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إيلانا مؤلفة كتب الخيال للبالغين متحمسة لترك هاتفها لمدة سنة وإنهاء سلسلتها القصصية (أو على الأقل إيجاد طرق أكثر إبداعية للتسويف) تابعوها @dragonspleen. حظا طيبا إيلانا".

ومن أجل التقييد بقواعد "اللعب النظيف" قامت الشركة بأخذ هاتف الكاتبة وتسليمها هاتفا، قابلا للطي من شركة "كيوسيرا" اليابانية.

كما حدد استخدامها خلال التحدي للهاتف المحمول التقليدي وجهاز الكمبيوتر المحمول أو المكتبي والأجهزة المفعلة بالصوت التي ليست هواتف ذكية، مثل جهاز Echo من شركة أمازون.