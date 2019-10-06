الأمم المتحدة تدعو لوقف أعمال العنف في العراق









اسماء السيد - بغداد: دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق السبت إلى وقف أعمال العنف في البلاد حيث قتل حوالى مئة شخص وأصيب حوالى أربعة آلاف بجروح في خمسة أيام من الاحتجاجات المطلبية، مشدّدة على وجوب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.

وقالت الممثّلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في بيان "أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح. منذ خمسة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات وإصابات: لا بدّ من أن يتوقف هذا".

وأضاف البيان الذي نشرته البعثة على صفحتها في موقع فيسبوك "أدعو جميع الأطراف إلى التوقّف والتفكير. ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف. فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق".

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وأتت دعوة المبعوثة الأممية بعد مقتل خمسة عراقيين بالرصاص في بغداد خلال تظاهرات مطلبية شهدتها العاصمة العراقية ومدن جنوبية لليوم الخامس وأسفرت منذ اندلاعها عن سقوط 99 قتيلاً، فيما واصلت السلطات حجب الإنترنت في إطار مساعيها للتضييق على الاحتجاجات الدامية.

ومنذ الثلاثاء يشهد العراق تظاهرات بدأت في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل ثمّ امتدّت إلى مدن جنوبية وارتفع سقف مطالبها ليصل إلى استقالة الحكومة وتغيير النظام برمّته.

وبحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق، وهي هيئة رسمية تابعة للبرلمان العراقي، فإنّ 60 من القتلى سقطوا في بغداد التي استقبلت مستشفياتها 250 جريحاً أصيبوا بالرصاص الحيّ.