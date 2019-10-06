فرنسا: نشجع السلطات العراقية على معالجة الظروف المحيطة بأعمال العنف

دعت الخارجية الفرنسية، الحكومة العراقية إلى التعامل بشكل متناسب مع الاحتجاجات، ومعالجة الظروف المحيطة بأعمال العنف التي تشهدها البلاد.

وقالت الوزارة إن "فرنسا تولي اهتمامها للوضع في العراق، والتظاهرات التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى جنوب البلاد"، مقدمة تعازيها لعائلات الضحايا.

وأضافت أن "فرنسا تجدد تأييدها لحق التظاهر السلمي، وأهمية أن يكون هناك رد متناسب من قبل قوات الأمن، كما تشجع السلطات العراقية على معالجة الظروف المحيطة بأعمال العنف".

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وتابعت أن "فرنسا تدعم جهود الحكومة العراقية بشأن مساعي الاستقرار وإعادة البناء وتطوير الخدمات العامة لمصلحة الشعب العراقي، كما تحيي إرادة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الرد على المطالب المشروعة للشعب العراقي".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل ادت الى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية، الامر الذي دفع الحكومة الى اعلان حظر للتجوال في عدد من المحافظات.