اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية والمالية الأسبق هوشيار زيباري، إن تعهدات الرئاسات الثلاث في العراق للمتظاهرين "غير واقعية، وغير قابلة للتطبيق".
وقال زيباري في تصريحات صحفية، إن "الاحتجاجات ضد الحكومة العراقية مستمرة في مناطق مختلفة من بغداد وجنوب العراق".
وتابع زيباري وزير المالية الأسبق في الحكومة العراقية، أن "عجز الموازنة العراقية لعام 2020 سيزيد إلى أكثر من 30 مليار دولار"، داعيا قيادات العراق إلى إدراك أن "الواقعية مطلوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر زيباري يشكك بقدرة الحكومة العراقية على الوفاء بتعهداتها للمتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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