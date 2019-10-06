اتفاق ينهي أزمة إضراب المعلمين في الأردن

اتفقت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين، فجر الأحد على إنهاء الأزمة، ومنح علاوات وامتيازات للمعلمين مقابل إنهاء إضرابهم. وبمقتضى الاتفاق فقد أقرت الحكومة علاوات على رواتب المعلمين تراوحت بين ٣٥في المئة؜ الى ٧٥ في المئة؜ . وبحسب نقابة المعلمين فإن المعلم المساعد سيحصل على علاوة بقيمة ٣٥ في المئة؜، في حين يحصل المعلم على٤٠ في المئة؜ علاوة، وأما المعلم الأول فيحصل على٥٠ في المئة؜ علاوة، في حين يحصل المعلم الخبير على ٦٥ في المئة؜ علاوة، كما جرى استحداث رتبة المعلم القائد وتم منحه علاوة ٧٥ في المئة؜.

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