دعا الامين العام لحزب الجماهير الوطنية احمد الجبوري (ابو مازن)، السبت، وزير الصناعة الى وضع استقالته بيد رئيس الوزراء.
وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، :"ندعو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات عادلة ونزيهة وتشكيل حكومة تصريف أعمال خلال سنة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكانت تظاهرات شعبية مطالبة بتحسين الواقع الخدمي ومحاربة الفساد وإجراء إصلاحات حقيقية في مفاصل الدولة، انطلقت الثلاثاء الماضي، فيما أقدمت الحكومة على قطع الانترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي بعد تزايد حدة التظاهرات.
كانت هذه تفاصيل خبر احمد الجبوري يدعو وزير الصناعة الى وضع استقالته بيد رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.