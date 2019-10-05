الملكي يؤكد صدارته للدوري الاسباني برباعية في شباك غرناطة

رياضة 2019-10-05 | 19:24 124 مشاهدة أكد ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني، وتخطى ضيفه غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الثامنة للمسابقة. أحرز أهداف الريال كريم بنزيما، وإيدن هازارد، ولوكا مودريتش (2 و46 و61 و92)، بينما سجل داروين ماتشيس، ودومينجوس دوارتي (69 و77) هدفي غرناطة. ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، ويتجمد رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.



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