ايران تعلن ارسال مستشفى متنقلا للعراق

ارسلت ايران مستشفى متنقلا بكادر يضم 120 طبيبا وممرضا ومساعدا لتقديم الخدمات لزائري اربعينية الامام الحسين "ع".
واضاف أن "المستشفى المتنقل بني بكلفة 12 مليار ريال ويضم اقسام التصوير الاشعاعي والسونار والمختبر وغرفة العمليات واسرة المرضى حيث تبرعت العتبة الرضوية المقدسة ببناءه وبدعم من المستشفى الرضوي في مدينة مشهد شمال شرق ايران".
وتابع ان "المستشفى سيتحرك صباح يوم غد (الاحد) ويستقر عند العمود 320 في الطريق الواصل بين مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة".
ولفت الى أن هذه المستشفى ستقدم الخدمات على مدى 10 ايام خلال مراسم الزيارة الاربعينية.
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