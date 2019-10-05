ابو مازن: قناعتنا ان كل شيء في العراق مباح الا الدم العراقي هو خط احمر

اكد الامين العام لحزب الجماهير الوطنية احمد الجبوري (ابو مازن)، السبت، قناعتنا ان كل شيء في العراق مباح الا الدم العراقي هو خط احمر
وكانت تظاهرات شعبية مطالبة بتحسين الواقع الخدمي ومحاربة الفساد وإجراء إصلاحات حقيقية في مفاصل الدولة، انطلقت الثلاثاء الماضي، فيما أقدمت الحكومة على قطع الانترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي بعد تزايد حدة التظاهرات.
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