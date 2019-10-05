الجامعة العربية: نتابع بقلق تطور الأوضاع في العراق

أعلنت جامعة الدول العربية، السبت، أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط يتابع بقلق تطور الأوضاع في العراق، وبشكل خاص حالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المدن، منذ الأول من تشرين الاول الجاري. وأعرب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين وكذلك من قوات الأمن.



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