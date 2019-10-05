مجلس بابل يشكّل لجنة من وجهاء العشائر لمعرفة مطالب المتظاهرين

قرر مجلس محافظة بابل، السبت، تشكيل لجنة من وجهاء العشائر لمعرفة مطالب المتظاهرين. وقال مصدر في المجلس لـ الخليج 365، إن "مجلس محافظة بابل عقد جلسة طارئة اليوم". وأضاف أن "المجلس قرر خلال الجلسة تشكيل لجنة من وجهاء العشائر للتنسيق مع المتظاهرين ومعرفة مطالبهم".



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