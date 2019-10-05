رئيس البرلمان يجتمع مع رؤساء النقابات والاتحادات

اجتمع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، مع رؤساء النقابات والاتحادات.

وقال التلفزيون الرسمي في خبر عاجل تابعته الخليج 365، إن "رئيس البرلمان اجتمع اليوم مع رؤساء النقابات والاتحادات"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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