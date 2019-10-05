اجتمع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، مع رؤساء النقابات والاتحادات.
وقال التلفزيون الرسمي في خبر عاجل تابعته الخليج 365، إن "رئيس البرلمان اجتمع اليوم مع رؤساء النقابات والاتحادات"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان يجتمع مع رؤساء النقابات والاتحادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.