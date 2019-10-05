مراسلنا: الجلسة مستمرة بين رئيس البرلمان وممثلي التظاهرات

افاد مراسل السومرية، السبت، بأن الجلسة مستمرة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوس وممثلي التظاهرات. وقال مراسل السومرية نيوز، ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى قبل قليل بممثلي المتظاهرين داخل مبنى مجلس النواب". Advertisements واضاف ان "الحلبوسي سيبحث مع ممثلي المتظاهرين مطالبهم المشروعة وسبل تلبيتها وفقا للقانون". ودعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي امس الجمعة، ممثلي التظاهرات للحضور غدا الى مجلس النواب.

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