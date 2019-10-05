صالح وعبد المهدي يؤكدان على محاسبة المتورطين باستخدام العنف وحفظ سلامة المتظاهرين

اكد رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي، السبت، على محاسبة المتورطين باستخدام العنف وحفظ سلامة المتظاهرين.
وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لبحث الأحداث الجارية والتأكيد على تحقيق تطلعات الشباب"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وتحقيق تطلعات شباب العراق بما يضمن لهم حياة حرة كريمة".
وتابع المكتب ان "الرئيسين اكدا على محاسبة المتورطين باستخدام العنف وحفظ امن وسلامة المتظاهرين والقوى الأمنية والتصدي الحازم للمجرمين الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والقوى الأمنية"، لافتا الى انه "تم البحث في السبل الكفيلة لتدارك الأحداث الأخيرة بما يضمن المصلحة العامة واستقرار البلد".
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